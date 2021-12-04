«التموين» توفر البسكويت كسلعة حرة بالمجمعات.. «مش لازم بطاقة»

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة وفَّرت سلعة البسكويت الجديد الذي تم ضخه ضمن السلع التموينية لأول مرة بداية من صرف تموين شهر ديسمبر الجاري، تم توفيره كسلعة حرة في فروع المجمعات الاستهلاكية من بين 1300 سلعة غذائية وغير غذائية تضخها الوزارة بالمجمعات بأسعار مدعمة.

«التموين» توفر البسكويت لأي مواطن دون التقيد بالبطاقة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الوزارة بتوفير البسكويت كسلعة حرة، يعني أنه متاح لأي مواطن شراؤه من أي فرع مجمع استهلاكي دون التقيد بحمل المواطن لبطاقة التموين من عدمه، فضلا عن توفيره أيضا للمواطنين حاملي البطاقات التموينية من خلال صرفه على بطاقة التموين بباقي مبلغ الدعم المخصص للبطاقة بعد صرف الحصص التموينية الأساسية من زيت وسكر وأرز.

«التموين» تحدد سعر البسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية

ونوه المصدر، بأن طبقا لقرار وزارة التموين، فإن سعر البسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية هو نفس سعره في منافذ البدالين التموينيين وفروع منافذ مشروع جمعيتي، مشيرا إلى أن سعره يتراوح من 1 جنيه للبسكويت السادة و2 جنيه للبسكويت الويفر المحشو بالشيكولاته أو الفراولة و3 جنيهات للبسكويت المحشو بالعجوة.

وزادت قائمة السلع التموينية بداية من شهر ديسمبر الجاري، من 28 سلعة إلى 32 سلعة، خاصة بعد إضافة 4 أنواع من البسكويت السادة والبسكويت متعدد الحشوات، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ هذه السلع يوميا لمخازن الجملة التي تقوم بدورها في مد المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالسلع لتوفيرها للمواطنين.

ويخدم 40 ألف منفذ ما بين منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، وما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدون على منظومة الدعم التموينية ومدرجون على 23 مليون بطاقة تموينية، فيما تخدم فروع المجمعات الاستهلاكية جميع المواطنين في توفير السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.