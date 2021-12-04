أولياء أمور عن بدء امتحانات رابعة ابتدائي: استعدينا بكل الطرق عشان نعدي السنة

شهد هذا العام جدلًا واسعًا عن تغير منهج طلاب الصف الرابع الابتدائي وصعوبته بالنسبة لهم، وانتابت أولياء الأمور حالة من الذعر حول صعوبة المنهج الذي يفوق قدرتهم، وعدم استيعابهم له، وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الذي يبدأ غدا الأحد حتى الخميس 9 سبتمبر، موضحا أن الامتحانات تعقد ورقيا في المدارس خلال الحصص المدرسية.

مراجعة ليلة الامتحان

وفى سياق ذلك يروى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ«الوطن» استعدادهم لانطلاق امتحانات الغد، وقالت أسماء عاصم 33 عامًا، إن لديها طفلين بالصف الرابع الابتدائي عانت معهم كثيرًا أثناء مذاكرتهم دروسهم، لكى يفهموا محتوى الدرس، متابعة «بيتعبوني جدًا في المذاكرة»، ولكنها تخطت ذلك بالدروس الخصوصية ومراجعاته المستمرة.

وتابع عبدالرحمن خالد، ابنها وأحد طلاب الصف الرابع الابتدائي، إنه اعتمد على الدروس الخصوصية، من حيث تأدية الامتحانات بشكل أسبوعي ومراجعة الدرس أول بأول.

قناة مدرستنا

ومن جانبها قالت هويدا محمد 29 عاما، إنها اعتمدت على المنصات التعليمية مثل البث المباشر، وإدارة التعلم، وقناة مدرستنا، لكي تحصل أكبر قدر ممكن من المعلومات للاستفادة منها «احنا بنتابع جميع المنصات ونسجل كل معلومة وسؤال علشان نتخطى حاجز الخوف من السنة دي»، بالإضافة إلى مذاكرة الدروس مباشرة وحل جميع الأسئلة عليه.

وأضافت سحر حسن 37 عاما، أن صعوبة فهم هذه المناهج وعدم استيعاب ابنتها لهذا الكم جعلتها تتبع كل السبل لكى توفر لها القدر الكافي من الفهم والاستيعاب، من حيث الحضور في المدرسة، ومتابعة الدروس الخصوصية، والمنصات التعليمية، موضحة «كل دا مجهود كبير على طفلة في سنها، لكن أحنا هنستعد بكل الطرق ونعدي السنة دي».

وفي سياق منفصل، كلفت وزارة التربية والتعليم، الموجه الأول لكل مادة بوضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الأسئلة قصيرة ومتنوعة وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، لافته إلى أن الامتحان يشمل أي تواريخ أو أسئلة معقدة، وأكدت أن الاختبار يغطي ما قطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.