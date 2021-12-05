حالة الطقس اليوم 5-12-2021.. بارد ليلا وأمطار خفيفة

بعد أن شهدت جميع الأنحاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات خبراء الطقس لحالة الطقس اليوم الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وباردا على كافة الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

كما أكد خبراء الهيئة، وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة من 50:40% تقريبا، بالإضافة لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 55:45 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18