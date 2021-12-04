حالة الطقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس، غدا الأحد الموافق 5 ديسمبر، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كل الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

كما أكد خبراء الهيئة، على وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 50:40% تقريبا، بالإضافة لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل لـ55:45 كم/س وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18