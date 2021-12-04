أحد الحضور يصيب محمد حماقي بموبايل في رأسه بحفله في السعودية

تصدر الفنان محمد حماقي محركات البحث الاجتماعى بعد حفله الذي أقيم فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعرضه لموقف محرج من قبل الجمهور فى الحفل وتفاجأ الجميع بما حدث.

محمد حماقي يتعرض لموقف محرج

وخلال تواجد الفنان محمد حماقي على خشبة مسرح حفله فى مدينة جدة تفاجأ بأحد الأشخاص من جمهور الحفل يلقى له هاتفه الخاص، ولكن أصيب حماقي بالهاتف فى رأسه.

وتم تداول الفيديو الخاص بالواقعة التى تعرض لها حماقي خلال الحفل على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، وخاصة بأن حماقي عندما تعرض للخبطة فى رأسه ذهب والتقط الموبايل بيده وتجاهل ماحدث.

تفاصيل ألبوم محمد حماقي

يذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد طرح ألبومه الغنائي الجديد مؤخرا وتضمن عدد كبير من الأغانى كان من بينها «ودينا بعيد ولا ملامة ولو هتسيب وبنفارق ومش قادر أنسي وزيها مين» وعدد من الأغانى.

كما أن حماقي فى هذا الألبوم تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم محمد رحيم وتامر حسين وعزيز الشافعي وأمير طعيمه وأحمد صلاح حسني وتامر على.

وكان قد قدم محمد حماقي مؤخرا الأغنية الخاصة باحتفالية افتتاح طريق الكباش التى تمت إقامتها فى مدينة الأقصر، وكانت من أكثر الأغاني التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير فى ألبومه الأخير هى أغنية «لو هتسيب» والتى تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.