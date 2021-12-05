المستشفيات الجامعية: نسب الإشغالات بأسرة حجز كورونا متوسطة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا في المستشفيات الجامعية تصل للمتوسطة في بعض الأماكن، مؤكدا أن هناك استعدادا تاما لمواجهة أي أزمات أو سيناريوهات تتعلق بالمرض، وهناك اكتفاء تام من المستلزمات الطبية والأدوية ولاتوجد أي مشاكل نهائيا، وهناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمستشفيات.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن غالبية الإصابات تكون بالسلالة «دلتا»، المعلن عنها سابقا من قبل وزارة الصحة المصرية.

من جانبه أكد الدكتور عمر الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن نسب الإشغالات على الأسرة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بالمستشفى متوسطة، وأنه لاتوجد أي أزمات فيما يتعلق بالأماكن المخصصة للعزل، لافتاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب الالتزام بالبروتوكولات العلاجية لمواجهة الفيروس المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

الحديدي: لانعاني من أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية

وشدد مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى لديه اكتفاء تام من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولاتوجد أي نواقص، وأن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات تتعلق بالمستشفى، لافتا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى أصبح لديه الخبرة الجيدة للتعامل مع المرض.