الموسيقار الهندي أي أر رحمان لـ«الوطن»: وجدت الطمأنينة في صوت الأذان

علّق الموسيقار الهندي أي أر رحمان، عما يتم تداوله بشأن دخوله الإسلام، وذلك عندما قال إنه يشعر بالسكون لسماع صوت الأذان.

وقال أي أر رحمان في تصريحات لـ«الوطن» إنه يحب الروحانيات ومتعلق بالله ويستعين به في كل شيء بحياته، موضحًا أن سبب تركه للهندوسية ودخوله الإسلام، كانت رحلة البحث عن السكون، وكان يشعر بها كلما سمع الأذان، ومن هنا كان وسيلة لتدفعه إلى اعتناق الإسلام.

الموسيقار الهندي أي أر رحمان: الأذان هو السكون لي

وتابع الموسيقار العالمي أي أر رحمان، أنه كان يحب والده كثيرا، وفقد سكونه وسلامه النفسي بعد وفاة والده، وكان هذا السبب في بدء رحلة البحث عن الارتياح الداخلي، ودفعته والدته لذلك، حيث كانت تصطحبه لجلسات المدح الصوفي، فضلًا عن أنها كانت تحترم جميع الأديان، وأوضح أنهما وجدا راحتهما بالصلاة والإنشاد الصوفي، وأن سماع صوت الأذان يعطيه الطاقة الروحانية التي تشعره بالسكون.

يشار إلى أن الموسيقار الهندي أي أر رحمان أوقف ندوة تكريمه، أمس، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عندما تم رفع أذان العصر أمس.

وتحدث الموسيقار الهندي أي أر رحمان عن نقاب ابنته، قائلًا إنه لم يجبرها على اعتناق الإسلام حتى، لكن يرى أنها حرة وتفعل ما تريد، وبدوره دعمها، وسوف يدعمها بكل ما ترغب به طالما لم تفعل شيئا خاطئا، وأنها حكيمة وعاقلة وهو يفتخر بها كثيرا، وعن امتهانها الغناء، أكد انه سوف يدعمها بكل ما ترغب به.

وكان أي أر رحمان يعتنق الديانة الهندوسية، وأعلن إسلامه وهو في عمر الـ21 عامًا، وحائز على جائزة الأوسكار والجرامي.

إطلاق أغنية «chaka chak» اليوم لـ أي أر رحمان

وصرح الموسيقار الهندي أي أر رحمان بأن إطلاق فيلمه الجديد «Re Aatrangi»، سوف يكون بالشهر القادم في 24 ديسمبر، ولذا سوف يعود للهند، لمتابعة الفيلم وانتهاء كل الأغاني، لافتًا إلى أنه تم طرح أغنية من أغاني الفيلم تدعى «chaka chak»، ويتوقع لها نجاحا كبيرا ببوليوود.

يذكر أن الموسيقار الهندي أي أر رحمان كان في زيارة لدبي قبل مجيئه لمصر، وذلك من أجل دعم ابنته بحفلها لأوركسترا الفردوس، المقام هناك.