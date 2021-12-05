استمرار صرف تموين ديسمبر للمواطنين.. وإقبال على شراء البسكويت الجديد

تستمر منافذ صرف السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تزيد عن 40 ألف منفذ، لليوم الخامس على التوالي، في صرف مقررات شهر ديسمبر الجاري، والذي بدأ صرفه يوم الأربعاء الماضي 1 ديسمبر، لجميع المواطنين من حاملي البطاقات التموينية، والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحقا للتموين شهريا، وذلك وسط إقبال على شراء سلعة البسكويت ضمن السلع التموينية لأول مرة.

مواعيد فتح منافذ صرف التموين للمواطنين

وتفتح منافذ صرف السلع التموينية، أبوابها للمواطنين لصرف السلع منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، يوميا دون عطلة على مدار أيام الشهر، حيث يقوم كل مواطن يحمل بطاقة التموين بصرف الحصص الشهرية للبطاقة من المنفذ التابعة له فقط والموجود بمحافظة صدور البطاقة التموينية.

وضخت وزارة التموين، لأول مرة ضمن السلع التموينية، سلعة البسكويت بـ4 أنواع و3 أسعار، حيث أكدت مصادر في الوزارة أن سلعة البسكويت لاقت إقبالا من قبل المواطنين خلال عملية صرف التموين بسبب جودته العالية وانخفاض سعره، مما جعل الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ مزيدا من معلبات البسكويت يوميا لمخازن الجملة بالمحافظات لتغزية منافذ صرف التموين به.

أسعار البسكويت الجديد المدرج في سلع التموين

1. بسكويت سادة 1 جنيه.

2. بسكويت بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

3. بسكويت بالكاكاو أو الفانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

4. ويفر فانيليا أو فراولة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصناف البسكويت السابقة لأي مواطن يستطيع شراءها دون التقيد بحمله لبطاقة التموين، وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والتي تنتشر في جميع المحافظات، ويبلغ عددها 1300 فرع مجمع استهلاكي توفر السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.