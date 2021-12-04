سحب مياه الأمطار المتراكمة داخل قلعة قايتباي برشيد (صور)

شهدت قلعة قايبتباي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة تراكم كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي أثار غصب أهالي المدينة، باعتبار أن القلعة أثرية وتحمل بطولات لهم سطرها الأجداد عبر التاريخ.

وناشد أهالي مدينة رشيد المسؤولين بسرعة إنهاء تلك الأزمة، حيث تم تداول صور تغمر فيها المياه أجزاء كبيرة من القلعة، الأمر الذي أعاق الزوار من التردد عليها لاسيما آخر الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن القلعة تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية لمجاورتها لفرع نهر النيل، ومنذ سنوات تم تنفيذ مشروع خفض لمنسوب المياه والذي يعمل بكفاءة، وتم مراجعة الطلمبات قبل موجة الأمطار الأخيرة.

لكن نتيجة غزارتها وعمل الطلمبات التبادلية فترات طويلة حدث عطل مفاجئ في أحد الطلمبات، والتي توقفت عن العمل ما أدى إلى تجمع المياه، وعلى الفور تم استخدام طلمبات سحب مباشرة، حيث تم سحب المياه وفتح القلعة للزيارة منذ صباح اليومن حسبما ذكر رئيس القطاع.

يذكو أن مدينة رشيد مدينة ساحلية بمحافظة البحيرة، كما تمتع بجو سياحي جعلها مقصدا لعدد من السياح الذين يترددون على محافظة البحيرة طوال العام.

كما تضم المدينة عددا من المناطق الأثرية، الأمر الذي ميزها عن مدن ومراكز محافظة البحيرة، كما لاقت دعما كبيرا من رئيس الجمهورية في عمليات التطوير الفترة الماضية لجذب الحركة السياحية.