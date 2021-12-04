«التعليم»: المدارس تعقد امتحانات «4 ابتدائي» حسب أيام إجازاتها

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس المرحلة الابتدائية تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي حسب إجازتها، موضحاً أنه هناك مدارس عقدت امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن هذه المدارس لا تعمل غداً الأحد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية المدارس الحكومية والخاصة تبدأ غداً امتحانات شهر أكتوبر نوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً ويراعي فيها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر، أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة سير الامتحانات في المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مؤكداً أنه لم يتم إعلان نتيجة الطلاب في الامتحانات وسيتم إعلانها فقط في نهاية العام الدراسي.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم في محافظتي القاهرة والجيزة، أنه هناك مدارس بدأت امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم، موضحة أن هذه المدارس لها طبيعة دينية أو نظام تعليم مختلف حسب لائحتها، لافته إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

نصائح للطلاب قبل الامتحانات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لافته إلى أنه تم الاتزام بكافة القواعد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في عقد الامتحان وطريقة وضع عدد الأسئلة.

وفي سياق متصل، حث أحمد محمود، مدر لغة عربية، أولياء الأمور على ضرورة مساعدة الطلاب في كيفية الاستعداد للامتحانات خاصة أنه لأول مرة يجلس الطالب في لجنة امتحانية، فيجب تهيئته حتى يكون مستعداً.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب إدراك أن امتحانات بالنظام الجديد امتحان بسيط سهل مكون من عشر أسئلة فقط الأسئلة بسيطة تعتمد على الفهم، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية عديدة للطلاب تفيد في التعرف على مخرجات التعلم.