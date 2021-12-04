موعد الامتحانات 2022.. اعرف إزاي تستعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الامتحانات 2022، وذلك بالنسبة لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن الامتحانات تعقد يوم 15 يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، والأسئلة تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين.

ووجه أحمد محمود، مدرس لغة عربية، مجموعة من النصائح للطلاب قبل وعد الامتحانات 2022، قائلاً: «تفرض الامتحانات ضغوطاً إضافية على جميع الطلاب حتى أكثرهم هدوءاً، ولكن القليل من التحضير والالتزام بجدول منظم للمراجعة، يمكنك تحقيق الدرجات التي تستحقها».

استعدادات مهمة قبل موعد الامتحانات 2022

وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات 2022 تستلزم التركيز وقراءة السؤال جيداً والاهتمام بتدريبات وأسئلة الكتاب المدرسى والتركيز من الأن على إجابة الأسئلة المتنوعة سواء أسئلة أو تدريبات بفهم، موجهاً نصيحته لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلاً: «طالب الصف الرابع الابتدائي أول مرة يجلس داخل لجنة فيجب أن نهيئه ونجعله مستعدا ونبعد عنه التوتر والقلق وأن يدرك أن امتحانات بالنظام الجديد امتحان بسيط سهل».

وتابع: «يجب أن يعرف الطالب أن الامتحان مكون من عشر أسئلة فقط الأسئلة بسيطة تعتمد على الفهم وليس الحفظ الأسئلة من الاختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ، وأسئلة التوصيل وأكمل مكان النقط مع الاهتمام بالنقاط والتدريبات الواردة في الكتاب المدرسى»، لافتاً إلى أن المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة عنصر مهم للطالب لفهم المحتوى الدراسي وطبيعة الأسئلة الجديدة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أكد أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد لها.