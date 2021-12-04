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وزير التعليم ينفي إيقاف التقديم للعمل بنظام الحصة في المدارس

كتب:

كريم روماني
03:53 م | السبت 04 ديسمبر 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف جميع الإجراءات والتقديمات في جميع المحافظات والإدارات التعليمية والاكتفاء بالمتطوعين وليس العمل بنظام الحصة، قائلاً: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة».

وأضاف «شوقي» في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»: «يستمر العمل بنظام التطوع وكذلك نظام التعيين بالحصة كما أعلنت الوزارة»، مؤكدا: «نحن لا علم لنا بهذه المنشورات ولم نرسل شيئاً للمديريات لإيقاف التعيين بالحصة».

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