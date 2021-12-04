«حياة كريمة» تنفذ مشروعات كهرباء بالأقصر وقافلة طبية بالشرقية

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» عن مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الأقصر، وبالتحديد بمركزي إسنا وأرمنت، حيث تتم مشروعات كتيرة في وقت واحد منها:

- أعمال الحفر لإنشاء موزع كهرباء قرية النمسا.

- إنشاء موزع كهرباء الرياينه مركز أرمنت.

- إنشاء موزع كهرباء الكيمان مركز إسنا.

- تحويل المحولات الهوائية إلى اكشاك حديثة مع رفع القدرات الخاصه بالمحولات.

- حفر القواعد لعدد 18 محول كهربائي بمركز أرمنت، و25 قاعدة لأكشاك المحولات بمركز إسنا.

- توريد أعمدة الإنارة الجديدة والكابلات الكهربائية لتغطية المناطق المحرومة واستبدال الأعمدة المتهالكة.

حيث يتم حاليا العمل في 17 كوبري على ممرات مائية في وقت واحد من أصل 20 كوبري مستهدف تنفيذهم في مركزي إسنا وأرمنت، وعلى سبيل المثال «كوبري ترعة الجبل، كوبري ترعة سواحل أرمنت، كوبري ترعة الشيخ فضيل، كوبري ترعة جنابية أصفون، كوبري ترعة إسنا الغربية، كوبري ترعة الكلابية القديمة، كوبري ترعة ساحل إسنا، كوبري ترعة حاجر أرمنت»، بالإضافة لإنشاء محطة صرف الصحي بقرية المحاميد قبلي وقرية المحاميد بحري مركز أرمنت.

بتنظيم قافلة طبية بقرية صان الحجر بمركز الحسينية

وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قامت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلى المصري بتنظيم قافلة طبية بقرية صان الحجر بمركز الحسينية، محافظة الشرقية، فالقافلة شهدت إقبال كبير وكانت نتائجها:

- الكشف على 709 حالة.

- جاري عمل نظارات طبية لعدد 210 حالة.

- صرف علاج لعدد 323 حالة.

- تحويل عدد 270 حالة للعمليات.

- توفير لقاح كورونا.

وحضر القافلة أعضاء الفريق الميداني بالمؤسسة، وسعيد عباس، منسق محافظة الشرقية، وآيه إسماعيل، منسق مركز الحسينية، والمنسقين الميدانيين سماح أسامة، والدكتور شهاب شاهين، وسمر منسي.