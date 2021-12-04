حالة واحدة تعرض مالك عداد الكهرباء «أبوكارت» لمحضر وغرامة

كشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات للشؤون التجارية التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك حالة واحدة تعرّض مالك العداد مسبق الدفع «أبوكارت» إلى محضر وغرامة وهي بسبب «حل أو فك غطاء العداد» وتظهر رسالة بكمبيوتر الشحن «حالة غطاء مفتوح».

تيار غير متزن بسبب وجود تداخل في وصلات الكهرباء في البيت جرس أو فون مشترك

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر» إلى أنه ليس شرطًا عند ظهور «E-Steal = electric steal» على شاشة العداد مسبق الدفع «أبو كارت» أنها سرقة تيار أو تلاعب لأنه طالما أن العداد مسبق الدفع يعمل والشقة منورة والمحاسبة تمام فلا داعي للقلق «مفيش مشكلة»، وفي هذه الحالة بسبب «تيار غير متزن» بمعنى وجود تداخل في وصلات الكهرباء في البيت جرس أو فون مشترك على كذا دور أو ماتور مياه مشترك، فالأرضي في البيت رابط على كذا عداد «الكهرباء اللي داخلة العداد مش زي اللي خارجة».

العقوبات التي يتعرض لها سارقو التيار الكهربائي بطرق غير شرعية

فيما كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالطرق غير الشرعية وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تمّ التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.