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حظك اليوم برج الأسد الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:19 ص | الأحد 05 ديسمبر 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يتمتع بشخصية قوية ومسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر بمنزل الصحة والعمل، ويساعدك ذلك على الموازنة بين اهتمامك بصحتك والقيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم الضغوط.. تبدو اليوم واقعيا ونشيطا، وقد تقبل بتقديم بعض التنازلات.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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