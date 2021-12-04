حظك اليوم برج الجدي السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج رجل الجدي من الشخصيات الواقعيّة للغاية، فهو لا يتّكئ على الاحتمالات بأي شكل كان، بل إنّه يتطلع للأفضل ويتوقع الأسوأ، وهذا هو الأمر الذي يجعل منه مديرا ناجحا فهو لا يستند إلى آماله وأحلامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

كسوف الشمس الكلي في منزلك الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قد تميل اليوم لمراجعة نفسك وخبراتك، وتتعلم من تجاربك الماضية.

من أبرز مشاهير برج الجدي عبدالباسط حمودة 21 فبراير.