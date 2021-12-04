حظك اليوم برج الدلو السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يصعب التنبؤ بما سيفعله مولود برج الدلو، وذلك يرجع إلى نفوره من الروتين والرتابة، وعدم اتباعه نمطا سلوكيا ثابتا، وبشكل عام تعتمد أفعاله على شعوره سواء كان سيئاً أم جيداً، الأمر الذي يجعله في بعض الأحيان شخصاً مزاجيا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. كسوف الشمس الكلي في منزل المشروعات يدعمك وتستطيع أن تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

عطارد في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.. لا ترفض اليوم دعوة الأصدقاء ونصائح المخلصين.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبد الله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.