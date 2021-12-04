التحريات في واقعة ضرب طفل وحبسه في غرفة: الابن اعتدى على أمه بخرطوم

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة اتهام طالب بالمرحلة الإعدادية لوالدته وزوجها العرفي، بضربه لاعتراضه على زواجها بعد وفاة أبيه وجلوس الزوج العرفي معهم في شقة والده وقيامهما بحبسه في حجرة وضربه بالخرطوم.

وبينت التحريات أن الواقعة مجرد خلافات أسرية وليس بها أي تعذيب للطفل أو تعد سافر عليه، بل توصلت التحريات وفق مصادر أمنية مطلعة بمديرية أمن القليوبية أن الطفل هو من بادر بالتعدي على والدته بالخرطوم وتدخل زوج الأم وقام بضربه فقط دون إصابات أو تعذيب كما ادعى الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حجز الأم وزوجها للتحقيق

فيما أمرت نيابة مركز بنها بحجز الأم والزوج العرفي على ذمة التحقيقات وعرضهما باكر على النيابة رفقة التحريات اللازمة وكلفت المباحث بكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ باتهام طفل لوالدته وزوجها العرفي بضربه

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بقيام طالب بشكوى والدته وزوجها العرفي بالتعدي عليه بالضرب وتم ضبط الأم وزوجها العرفي وبمواجهتهما اعترفا بأن الطفل عندما قام بسب والدته قام زوجها بضربه بالخرطوم دون إحداث أي إصابات.

وكشفت التحريات أن الأم توفي زوجها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي وتزوجت بعد مرور أشهر العدة برجل آخر عرفيًا وعاش معها بمسكن الزوجية الخاص بزوجها المتوفى، وأن أهليتها وأولادها يريدون ترك ذلك الزوج وإخراجه من المنزل وعندما نشبت تلك الواقعة، قاموا بنشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الابن حرر محضر لطرد والدته وزوجها

أضافت التحريات أن تلك الخلافات بسبب قيام أهل الأب المتوفي بتحريض الابن لتحرير محضر بسبب رغبتهم في طرد زوج الأم العرفي وأبنائه من المنزل.

كما تبين من التحريات، أنه عندما نشب الخلاف بين الابن ووالدته لقيامه بسبها حرضه أحد الأشخاص على نشر «بوست» يتهم فيه والدته وزوجها العرفي بالتعذيب وذلك للحصول على الوصاية عليه هو وأشقاؤه بدلًا من الأم، وطرد الزوج من منزلهم والتحكم في ميراثهم وحرروا محضرًا وتم على الفور ضبط المتهمين.