«المصري للإعاقات الذهنية» يكشف تفاصيل حفل «قادرون باختلاف»: مفاجأة

كشفت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، عن تفاصيل النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، والمقرر انطلاقها غدًا الأحد، موضحة أن النسخة الجديدة من الاحتفالية ستشهد الكثير من الفقرات، بينها فقرة جديدة تقدم لأول مرة، وصفتها بالمفاجأة التي لن تستطيع الإفصاح عن أي معلومة تخصها.

وأشارت «أمل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إلى أن الدولة بأكملها حاليا مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أننا نرى أبطالا ذوي الهمم الآن يتصدرون كل المجالات بمختلف أنواعها، مؤكدة أن هذا نتاج توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بملف ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

كل الوزارات تضع ملف ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها

وأوضحت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أن كل الوزارات تضع ملف ذوي الهمم أيضا في مقدمة الملفات التي تهتم بها، مؤكدة أن جميع الوزارت تقدم كل التسهيلات التي تضمن حياة كريمة للمواطن من ذوي الهمم والاحتياجات، مشددة على أن اهتمام الرئيس السيسي بملف ذوي القدرات الخاصة ساهم في إحداث تقدم كبير بهذا الملف.

ذوو القدرات متصدرون حاليًا كل المجالات

وتابعت: «ذوو القدرات حاليا موجودين في كل الملفات، هتلاقيهم في الإعلام بيقدموا برامج، وكمان أبطال رياضيون، وفي منهم ممثلون ومغنيون، وأيضا نجوم لفنون مختلفة، وكمان شغالين في البنوك والشركات المختلفة».

وتطرقت في حديثها أيضًا عن النسخة الثانية من الاحتفالية، موضحة أن هدفها الأساسي كان هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، لافتة إلى أنه نتج عن هذه الاحتفالية تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع وتبدلها بشكل تام.