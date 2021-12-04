مناقشة النظام الإلكتروني للمعاملات الإدارية في جامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة النظام الإلكتروني للمعاملات الإدارية بالجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة وطروب طلبة أمين الجامعة المساعد والمديرين العموم ومديري الإدارات وأمناء الكليات ومسئولي مركز المعلومات.

ميكنة كل المعاملات

وأكد رئيس جامعة جنوب الودي أنه تم تدشين النظام الإلكتروني للمعاملات الإدارية «مسك» لميكنة مختلف المعاملات الإدارية بالجامعة ووقف العمل بالمعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد وتمكين الإدارة العليا من متابعة معدلات إنجاز الإدارات التابعة وتحقيق السرعة والدقة في التواصل والمتابعة.

واستعرض رئيس الجامعة حجم المعاملات التي تمت من خلال نظام «مسك» من مختلف إدارات الجامعة مؤكدا أنه اعتبارا من 15 ديسمبر سوف يتم وقف التعامل ورقيا وإنجاز كافة المعاملات من خلال نظام مسك.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم توفير التدريب اللازم لجميع الكليات والإدارات من خلال مسئولي المشروع ووفرت الجامعة كافة الإمكانيات التقنية وأدوات العمل اللازمة لميكنة المعاملات الإدارية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تشجيع أصحاب الإسهامات المتميزة وتقديم الحافز المادي والمعنوي وتكريم النماذج الإيجابية.

مبادرة لتجميع بلازما الدم بكلية التربية الرياضية بجنوب الوادي

وفي سياق آخر، قامت كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أشرف موسى عميد الكلية والدكتور عبدالحق سيد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإطلاق اليوم مبادرة تجميع البلازما لصالح مرضى المستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بهذه المبادرة التي تؤكد الوعي المجتمعي تجاه المرضى وتساهم في توفير بلازما الدم التي يحتاجها المرضى في المستشفيات الجامعية ويأتي في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع ومساهمة لخدمة المرضى المحتاجين لبلازما الدم.