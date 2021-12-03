ختام فعاليات «سمبوزيوم» فن النحت بأسوان اليوم بحضور وزيرة الثقافة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، ختام فعاليات الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، وأسسه الفنان المصري آدم حنين عام 1996، مستخدما جرانيت أسوان الشهير.

مشاركة 12 فنانا مصريا وأجنبيا

وتشهد دورة هذا العام، مشاركة 12 من الفنانين المصريين والأجانب، حيث يشارك هذا العام من الفنانين الأجانب كاتي بوردين دوتو من دولة البرازيل، كريستوفر ماهون من أيرلندا، سيلفان بات من بلجيكا وألكسندر أرمين من روسيا.

ويشارك فنانون مصريون وهم مروة مجدي، ميسون مصطفى، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي، كما يشارك بورش الشباب أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.

ووصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مطار أسوان الدولي، مساء أمس الخميس، لحضور ختام فعاليات الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، وكان في استقبالها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

سيمبوزيوم أسوان تأسس عام 1996

وسمبوزيوم أسوان، تم تأسيسه عام 1996، على يد الفنان التشكيلي العالمي الراحل آدم حنين، أثناء تولي الفنان فاروق حسني وزارة الثقافة، ويقام السمبوزيوم سنويا في محافظة أسوان جنوبي مصر، بمنطقة الشلال.

ويهدف السمبوزيوم إلى إحياء فن النحت على الجرانيت الذي اختفى تدريجيا وتحول إلى حرفة معمارية، من خلال دعوة فنانين عالميين يتشاركون مع المحليين والحرفيين لإنتاج قطع فنية في ورش تُعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السمبوزيوم.

وبسبب نجاح دورات السمبوزيوم، تم إطلاق مشروع المتحف المفتوح لسمبوزيوم بمنطقة الشلال في أسوان، ليضم الأعمال النحتية نتاج دوراته، وتم تخصيص 33 فدانا له بمنطقة الشلال بأسوان.