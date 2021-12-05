تفاصيل مشاركة نجوم مسابقة «بوليفارد المواهب» في موسم الرياض مع «حماقي»

أوفى المنتج الفني حمدي بدر، بوعده مع نجوم برنامج «بوليفارد المواهب»، حيث تواجد كل الطلاب المشاركين في البرنامج في الحفل الذي أحياه المطرب محمد حماقي في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض التي تنظمه هيئة الترفيه السعودية.

نجوم برنامج بوليفارد المواهب يشاركون حماقي الغناء

وصعد المشاركون في المسابقة على خشبة المسرح، مع «حماقي»، حيث شارك كل من بسمة عطا وبدر حكيم، حماقي الغناء من خلال أغنية «واحدة واحدة».

حمدي بدر: تواجد المتسابقين فى الحفل اختبار

وقال حمدي بدر في بيان: «إن السبب في تواجد المواهب ومشاركتهم في حفل الفنان محمد حماقي، هو أن يختبروا شعور وجودهم على المسرح أمام جماهير كبيرة ومع نجم لديه شعبية مثل حماقي، وسيساعدهم كثيرا في مشوارهم المهني، وهذا ما أسعى إليه دائما هو أن يختبروا كل شئ وسيتكرر هذا قريبا وفي صور مختلفة، حتى يعيشوا ويتأقلموا مع كونهم أصبحوا في مرحلة مختلفة من حياتهم».

حمدي بدر: سنكرر الأمر مع مواهب أخرى

المعروف عن حمدي بدر، أنه منتج موسيقي ومدير أعمال وتعاون مع أهم النجوم في الوطن العربي، وهذا كان سببا أساسيا لاختياره ليكون أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الأهم والأضخم لاكتشاف المواهب الغنائية، والذي يقدم برؤية مختلفة ومحترفة، وقد استطاع في أولى تجاربه كعضو لجنة تحكيم، أن يلفت إليه الأنظار بعد عرض حلقات البرنامج، وظهر هذا من خلال تفاعله الدائم مع المتسابقين والجمهور، واحتلاله التريند أكثر من مرة خلال حلقات البث المباشر.