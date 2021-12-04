التراس: الحضور الكبير بمعرض «إيديكس 2021» يدل على ريادة مصر

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن حجم الاقبال على معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» كان كبيرا جدا، سواء من الشركات الأجنبية الموجودة والتي تعرض منتجاتها العسكرية أو من الوفود الرسمية أو الجمهور العادي.

وأضاف «التراس» خلال لقاء خاص ببرنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الحضور الكبير يدل على مكانة مصر وعلى ريادتها في المنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع: «حجم المعرض كبير جدا ومشرف جدا لمصر».

نجاح كبير في نسخة 2018

من جانبه، قال اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس» حقق نجاحا كبيرا في 2018، مؤكدًا أن ذلك كان تقييم شركة إنجليزية اعتبرته أحسن معرض تجاري في العالم.

وأضاف أنه جرى البناء على نجاح 2018 بصورة محترفة وأصبح معرض إيديكس 2021 به شركات أكبر، كما أن المعرض أصبح محفلا عالميا للقاءات قادة القوات المسلحة ووزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء إنتاج حربي وكبرى الشركات العالمية المصنعة للسلاح، وهو ما يؤسس إلى تعاون عسكري، إضافة إلى أنه كان منصة أكاديمية راقية وخير مثال على ذلك المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية.

لمعرض رسالة سلام وردع

وأشار إلى أن المعرض رسالة سلام وردع أيضَا، فهو رسالة سلام لأن مصر احتضنت كل الدول المصنعة للسلاح والمحبة للسلام معلقًا: «لكي تعيش في سلام يجب أن تمتلك مفاتيح القوة، ومن أحد العناصر المطلوبة للقوة سلاح متطور وقوات مسلحة قادرة على استخدامه».