إيناس عبدالدايم تفتتح مكتبة حي السلام الثقافية في أسوان

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم السبت، افتتاح مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة العلاقي، وتعد المنطقة السكانية التي استقبلت العديد من الأسر المتضررة أثر السيول التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

مكتبة حي السلام في أسوان

وجاء افتتاح مكتبة حي السلام بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة لمساندة أبنائها لتجاوز التحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تواصل مساعيها لتنفيذ استراتيجية العدالة الثقافية وتحقيق مبدأ وصول المنتج الفكري والابداعي كافة ربوع الوطن.

المكتبة نافذة للمعرفة

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن المكتبة تعد نافذة للمعرفة تسهم من خلال خدماتها المتنوعة في نشر التنوير وتطوير الوعى وتنمية الإدراك مما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة.

والجدير بالذكر شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الدورة الـ26، وذلك بفندق بسمة.

جاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وشملت فعاليات حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الدورة الـ 26، تكريم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جميع الفنانين الأجانب والمصريين المشاركين، بشهادات تقدير، ودروع تذكارية، بالإضافة إلى مدير فندق بسمة نادر نصيف، وذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بين الجميع.