المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، محمد المندراوي، وأمانة السر رفاعي فهمي، حسام كمال.

تحقيقات النيابة العامة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 233 لسنة 2020، جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 861 لسنة 2020 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «محمد. أ» 36 عامًا، عامل أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما احرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخنًا «خرطوش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدارت، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات المباحث

أكدت التحريات التي أجراها رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، أنه وأثناء مروره الأمني أبصر المتهم مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال، فضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح، ومواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن كيس شفاف يحوي جوهر للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 10.08 جرام، وثلاث لفافات تحوي جوهر للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 1،7 جرام.

تقرير المعمل الجنائي

وثبت تقرير المعمل الجنائي، سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة طولها 14 سم ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار 16، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال.