ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو بانجو في دمياط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بدمياط، وبحوزته 50 كيلوجراما من مخدر البانجو.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، «صياد - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط - مُسجل جنائي سبق اتهامه في 35 قضية متنوعة» بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط 50 كيلوجراما من مخدر البانجو

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته «50 كيلوجراما من مخدر البانجو - 9 قطع سلاح ناري - 2 بندقية خرطوش - طبنجة مطموسة الأرقام - 5 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية للاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.