حظك اليوم برج الميزان الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يحب مشاركة الآخرين في أدق تفاصيل حياته، كما أنه متعاون ودبلوماسي وكريم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ينصحك الفلك أن تتجنب المغامرة وتحترس من الغرباء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس والقمر معاكسان في مربع برجك، وعليك السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب وفي نطاق العائلة، وتوخّ الحذر في حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ياسمين نيازي، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أكتوبر.