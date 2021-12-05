حظك اليوم برج العقرب الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب، يتميز بحبه للسيطرة على الآخرين، كما أنه يتميز بشخصية عامة، ولا يكشف عن نفسه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يساعدك على عرض أفكارك بلباقة، وتُصر على إنجاز أعمال عالقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الوضع الفلكي يجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.