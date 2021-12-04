حظك اليوم برج العقرب السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

التمسك بالأهداف أهم ما يتمسك به مولود برج العقرب كما أنه يضعها أمامه دائما، ويسعى لتحقيقها بشتى الطرق، كما أنه لديه شخصية غيورة وعنيدة بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار.

حظك اليوم برج العقرب 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك حضورا ويقظة وسرعة بديهة، ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.