حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بأنه قوي الشخصية حتى أنه يبدو مغروروا، كما أنه يحبّ الألوان القويّة التي تدل على قوّة شخصيته مثل اللون الأزرق، والبنفسجي، والأحمر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي، وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

قد تستجد أمور خاصة بالعائلة، وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.