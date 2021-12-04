جدة الطفل الباكي: كداب وكل اللي بيعمله تمثيل.. ومليش دعوة بيه تاني

قالت جدة الطفل محمود عبدالرحيم المعروف إعلاميا بـ«الطفل الباكي»، إن حفيدها لا يقول الحقيقة بخصوص المعاملة السيئة التي تعرض لها من أهله.

وأضافت جدة الطفل خلال تصريحات لـ«الوطن»: «بيمثل عشان يصعب على الخلق، ومفكرتش أجيبه تاني بسبب اللي شفته منه، هعمل بيه إيه؟».

اللي عاوزه ياخده ويجربه

وتابعت: «الناس كانت بتبقى زعلانة عشاني رغم إني كنت بصرف عليه وأغسل له هدومه وكان بيقطع الأكل أسبوعين واللي عاوزه ياخده عنده يجربه ويشوفه، وكان يروح عند الناس يعيط ويقول إني بعمل وبسوي فيه، لكن كله تمثيل وكداب».

ورفضت جدة الطفل أن توجه رسالة له عبر «الوطن»: «مليش دعوة بيه تاني، فرج الناس كلها عليّا لما طلع على التلفزيون».

كان بيفتح الأوضة على أمه وجوزها

وواصلت: «جوزها كان بتاع ربنا وبيجيب له كل حاجة وكان بيصلي لكنه كان بيشتمه وبيفتح عليه وأمه غرفة النوم».