إعفاء رئيس قسم شئون القرآن بإدارة أوقاف المنيا من أي عمل إداري

قرر الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر، لكل من الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم حسين، مدير إدارة أوقاف صندفا بمحافظة المنيا، والشيخ أمين محمد أمين محمد، رئيس قسم شئون القرآن بالإدارة، والمكلف بالتفتيش على منطقة صندفا.

وجاء قرار وزير الأوقاف، نتيجة لتقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي، بشأن تمكين شخص من صعود المنبر، دون اتخاذ الإجراءات المتبعة، مع إعفاء الأخير من أي عمل إداري أو إشرافي، وعودته إمامًا من تاريخه، واستكمال التحقيقات معهما بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام.

التعامل بحسم مع المقصرين

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المنبر.

وشددت الوزارة خلال بيانها على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تُسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد، دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.