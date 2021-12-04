«الوطن» تنفرد بأول حوار مع الطفل الباكي بدار الرعاية: مش محتاج لأي حد

انفردت جريدة «الوطن» بأول حوار مع محمود عبد الرحيم، الطفل الباكي، من داخل دار الدفاع الاجتماعي بالزقازيق، بعد طرد والدته وزوجها له، إذ قال: «أبويا متوفي ومامتي سابتني عشان جوزها، وأنا كنت قاعد مع عمي، وعمي اتصل ببرنامج واحد من الناس، وطلب من عمرو الليثي إننا نسجل معاه، وبالفعل روحت صورت، وأثناء التصوير، عمل مداخلة مع مستشار جمعية الزقازيق، ومستشار الدار قالهم هاخده عندنا، وبالفعل بعد ما صورت طلعت على طول على الجمعية».

الطفل الباكي: والدي متوفى وكنت أعيش مع عمي

وأضاف «محمود»، أن المسؤولين في الدار عاملوه بشكل جيد، «الناس هناك قابلوني كويس و أحلى مقابلة، تاني يوم نمت وصحيت عملت عملية الزيادة عشان كانت هتفتح في بطني، وبروح المستشفى كل يوم عشان بحس إن بطني بتوجعني وكمان عشان بغير على الجرح، الناس هنا بتعمل أكل جميل، وفيه أطباء جم شافوا رجلي وقالولي نعمل عملية بسيطة، وإن شاء الله هعملها في أسرع وقت، أنا موجود في الدار من يوم الأربعاء».

والدتي مش عاوزاني.. ومش عاوز أخرج من دار الرعاية ابدا

وتابع الطفل الباكي: «والدتي مش عاوزاني، وأبويا متوفي، وكنت عايش مع عمي، المكان اللي حسيت بإخواتي حواليا، ومكان جميل وكل حاجة، مش محتاج لأي حد، قاعد في حته جميلة ومش عاوز أخرج منها تاني».