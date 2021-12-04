خال الطفل الباكي: الناس في البلد عرفت إن حياته تمثيل في تمثيل

قال خال الطفل الباكي «محمود»، إنه كاذب وحكى أمورًا غير حقيقية للحصول على عطف الناس: «بيمثل، وعمل حاجات كتير في البلد وكان بيخرج الشارع يصوت، والناس كانت بتتخانق معانا ولما أي حد كان بيلمسه بيصوت، وكانوا بيقولولي مفيش في قلبك رحمة، والناس في البلد عرفت بعد كدة إن حياته تمثيل في تمثيل».

وأضاف خالد الطفل خلال تصريحات مع «الوطن»: «قلت له استحملتك بما فيه الكفاية، ووديته بلد جنبنا وركبته عربية لمصر وطلبت منه يروح لعمه وكان عنده 13 سنة، ولما طلع من هنا راح مستشفى النيل، وكل اللي سمع حكايته تفهم الموقف ومعرفش يتكلم معايا».

خال الطفل: مفيش أم تكره ابنها.. بس أفعاله زهّقت الكل منه

وعن تدهور العلاقة بين «محمود» ووالدته، قال خالد الطفل: «مفيش أم بتكره ابنها حتى لو شيطان، لكن من أفعاله اللي عمله معاها وجيرانه وجدته زهقتها منه، نفسها يطلع شاب محترم وكويس ويكون زي باقي الشباب لكن هو مش عاوز يتغير».

وتابع: «لما راح المستشفى ناس أخدته عندها قعد معاهم أسبوع وبعدها رجعوه تاني ومفيش حد في البلد عرف يستحمله، وأنا قلت هستحمله بس مقدرتش».