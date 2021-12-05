بعد «شيماء» و«أسماء».. مهرجان جديد لـ«منى» فيديو

على غرار «مهرجان شيماء» تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لأغنية جديدة تحمل اسم «مهرجان منى»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء «مهرجان منى»، على غرار مهرجان شيماء، وبعده «مهرجان أسماء»، وهي المهرجانات التي أثارت الأيام الماضية، حالة من الجدل وتداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مستوى واسع، وانتشرت بسببها الكوميكس والتعليقات المازحة، حتى أصبحت «شيماء» تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان شيماء يحقق 8 ملايين مشاهدة

كانت أغنية «مهرجان شيماء»، حققت مشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، ووصلت مشاهدات الأغنية على «يوتيوب» لـ 8 ملايين مشاهدة، منذ طرحها للمرة الأولى في 24 نوفمبر الماضي، وبالرغم من انتشار الأغنية، إلا أن مؤديها تعرض لانتقادات عديدة، خاصة بعد ظهوره، في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر.

وكشف يوسف فوزي، المعروف بـ «يوسف سوستة»، مؤدي أغنية «مهرجان شيماء»، عددًا من التفاصيل في حياته الشخصية قبل أن يؤدي المهرجان الذي حقق انتشارا كبيرا فاق تخيله، على حد تعبيره، قائلا في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «أنا كنت نايم وصحيت قالولي أنت بقيت تريند، مبقتش مصدق».

التقديم في نقابة المهن الموسيقية

وأشار مؤدي مهرجان «شيماء»، إلى أنه يستعد لتقديم أوراقه في نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة، حيث إنه مستوفي جميع الشروط الخاصة بالنقابة، ويأمل في اجتياز الاختبارات.

وجدير بالذكر، أن «مهرجان شيماء»، البالغ مدته دقيقتان و24 ثانية، على قناة منتج الأغنية «دنجوان برودكشن» بمنصة «يوتيوب»، أصبح حديث وسخرية الرواد عبر منصة «فيس بوك»، الذين حاولوا البحث عن صاحبة نداء الشاب «شيماء»، مكتشفين في نهاية المهرجان عثوره عليها، ولكنها ليست فتاة بل «بطة».