استشاري صدر: 50% من إصابات أوميكرون في بريطانيا حصلت على جرعتي لقاح

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر في لندن، إن أعداد إصابات أوميكرون تزيد تدريجيا كل يوم، لكن ما زال متحور دلتا هو السائد، وكان هناك قلقا من طفرات المتحور الجديد، وحتى الآن لم تحدث وفيات من هذا المتحور، ويبدو أنه يسبب أعراضا بسيطة و50% من الحالات المكتشفة بأوميكرون في بريطانيا حصلت على جرعتين من اللقاح وكانت كلها بسيطة.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية عم الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على قناة «الحياة»، أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100% لكنها تقلل أعداد الحالات المصابة بأعراض خطيرة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية اكتشاف هذا المتحور لم يسبب وفيات حتى في الدول التي لا تتسم بقوة المناعة وزيادة التطعيم.

دلتا أخطر متحورات كورونا حتى الآن

وتابع استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر في لندن، أن دلتا أخطر متحورات كورونا حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بنسبة 100% أن اللقاحات فعالة ضد المتحور الجديد، وهناك دراسات كثيرة تجري في هذا الجانب.

أدوية كورونا لا تغني عن اللقاحات

وتطرق «سليمان» إلى أدوية كورونا، موضحًا أنها لا تغني عن اللقاحات لأنها تستهدف منع أو تقليل الإصابة، لكن الأدوية يحصل عليها الذين أصيبوا بالفيروس في أول 5 أيام من ظهور الأعراض وثبت فاعليتها بشكل كبير، وفي بريطانيا جرى الموافقة على أكثر من دواء.