أخصائي مناعة: قلق العالم من متحور «أوميكرون» سببه معدل انتشاره

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، السبب الرئيسي وراء قلق العالم من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا «أوميكرون»، فذكر أنه ما زال البحث جاريا عن خصائص متحور «أوميكرون» الجديد، ويتم رصد كل ما يظهر من أعراض نتيجة المتحور الجديد، مؤكدًا أن متحور «أوميكرون» يتمتع بسرعة الانتشار ومعدل الانتشار به أعلى من سلالة «دلتا» التي تم رصدها مؤخرا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

لا نستطيع أن نُجزم الجزم بأن «أوميكرون» يستطيع الهروب من الأجسام المضادة

وأضاف «عقبة»، أنه في أي متغير جديد يطرأ على أي فيروس، خاصة فيروس كورونا المستجد، تتم دراسة وبحث معدل الانتشار ومدى شدة المرض حال الإصابة به واستجابة الأجسام المناعية للمتحور ومدى مقاومة التحور للقاحات، وهذا ما يتم دراسته حاليا في العالم، وحتى الآن لا نستطيع أن نجزم بأن متحور «أوميكرون» يستطيع الهروب من الأجسام المضادة واللقاحات التي يتم استخدامها حاليا، فقد تؤثر اللقاحات المتاحة حاليا على المتحور، وقد يثبت تهرب المتحور من الأمصال المتاحة.

متحور «أوميكرون» به أكثر من 50 طفرة

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إلى أن متحور «أوميكرون» به أكثر من 50 طفرة، وبالتالي يتم دراسة مدى فعالية اللقاحات، موضحًا أنه ليس كل متحور يعني زيادة انتشار الفيروس، فمن الممكن أن يتسبب متحور في إنتاج سلالات ضعيفة تؤدي إلى قلة وضعف انتشار الفيروس، والعكس أيضًا صحيح، فقد ينتج المتحور سلالات قوية تساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس على نطاق أوسع.