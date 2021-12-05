15 إجراء لشركتي للمياه والصرف لمواجهه أمطار نوة قاسم بالإسكندرية

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع موجة التقلبات الجوية استعدادا لنوة «قاسم» والتي بدأت مساء امس وتستمر لمدة ثلاث أيام والمتوقع هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية، وفقًا لبيان وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

إجراءات القابضة للمياه لمواجهه نوة قاسم بالإسكندرية

واتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 15 إجراء بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية لمواجهه نوة قاسم وهي كالتالي:

8 إجراءات اتخذتها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمواجهه نوة قاسم

- رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار

- الانتهاء الكامل من أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع قبل موعد النوة.

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

- استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.

- تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

- التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

- اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

- التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة المواطن.

7 إجراءات بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لمواجهه نوة قاسم

واتخذت شركة مياه الشرب بالإسكندرية 7 من الإجراءات لمواجهه نوة قاسم وهي كالتالي:

- جولات ميدانية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة

- رفع حالة التأهب والاستعداد بالمحطات

- التنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتحديد نقاط تمركز فرق الشركة لنزح مياه الأمطار والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات مياه بتلك المناطق.

- نقاط تمركز فرق طوارئ بالشركة تمتد على نطاق 4 نقاط رئيسية، حيث تم الدفع بـ 2 بدالة بالبيطاش منطقة شهر العسل و2 بدالة بمنطقة الثروة السمكي، و2 بدالة بحي العامرية ثان و2 بدالة بالطريق الساحلي وبرج العرب.

- تنفيذ مجرى بطول 320 متر تقريبا و بعرض 70 سم وبعمق يبدأ من 20 سم و ينتهى بعمق 150 سم لتصريف الأمطار المتجمعة في نقطة المزرعة السمكية تبدأ من نهاية كوبري ك21 الصحراوي حتى مصرف النوبارية لتصريف مياه الأمطار في تلك النقطة.

- جاهزية 30 بدالة من معدات الشركة الاستعانة بها عند الحاجة.

- متابعه غرفة عمليات الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان أولا بأول تطورات الموقف وتحركات وتمركزات المعدات.