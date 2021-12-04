«صرف إسكندرية» قبل بدء نوة قاسم: القدرة الاستيعابية للشبكة 2 مليون متر

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، عن حجم مياه الأمطار التي تساقطت على المحافظة خلال الفترة الماضية من يوم الجمعة قبل الماضية وحتى يوم الإثنين الماضي، وذلك قبل الاستعداد لنوة «قاسم».

وذكر «نافع» أن كمية المياه المتساقطة على المحافظة كانت أكبر من القدرة الاستيعابية للشبكة، وتم التعامل مع الأمر بحرفية، والمسئولين والعمال لم يتركوا أماكن عملهم حتى انتهت الأزمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

القدرة الاستيعابية لشبكة المحافظة 2 مليون متر مكعب في اليوم

وأضاف «نافع»، أن هيئة الأرصاد أبلغتهم أن حجم المياه المتساقطة أول يوم سيول على المحافظة بلغت 6 ملايين متر مكعب، بينما بلغت حجم المياه المتساقطة اليوم التالي 19 مليون متر مكعب، بينما بلغت كمية المياه المتساقطة اليوم الذي تلاه نحو 58 ألف متر مكعب، في حين أن القدرة الاستيعابية لشبكة المحافظة 2 مليون متر مكعب في اليوم.

وأجرى محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، ومتابعة نسب الإنجاز وسير الأعمال بهذا المشروع الحضاري الذي أكد أنه سيحل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.

تعطيل الدراسة غدًا في محافظة الإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن منذ قليل تعليق الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة بسبب الطقس السيئ، كما ذكر أن المحافظة تتعرض لنوة قاسم كل عام في الرابع من ديسمبر، ولكن التغيرات الجوية أحدثت تغييرا في حالة الطقس وموعد النوات، وكذلك زيادة كميات الأمطار، كما أن سرعة الرياح وصلت إلى 65 كيلومترا في الساعة.