مخاوف من غرق الإسكندرية في نوة قاسم.. والصرف الصحي ترفع حالة الطوارئ

«غرق الإسكندرية»، لا صوت يعلو داخل المدينة الساحلية على تلك الكلمتين اللتان اقترنتا ببعضهما منذ نوة المكنسة الماضية، بل وزادت المخاوف قبل بدء نوة قاسم غدا، بالأخص مع تعطيل الدراسة، الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية الغرق مجدداً وكأن ذلك القرار استباقي لخطر داهم على عروس البحر الأبيض المتوسط.

غرق الإسكندرية.. مناطق مهددة

كل هذا جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون توقعات حول غرق الإسكندرية وبالتحديد حول 9 مناطق مهددة بالغرق في الإسكندرية خلال نوة قاسم المفترض أن تكون أولى أيام أمطارها غدا، حيث وضعوا تلك المناطق نتيجة لغرقها خلال نوة المكنسة الماضية، وهي: «كوبري المندرة، منطقة جناكليس، منطقة سان ستيفانو، منطقة سيدي جابر، منطقة كليوباترا، منطقة سموحة ميدان فيكتور عمانوئيل، منطقة نادى سبورتنج الرياضي، منطقة سوتر الأزاريطة والجمرك والمنشية أمام مجمع المحاكم، إضافة إلى العزب والقرى النائية عزبة نادي الصيد وعزب المنتزه والمعمورة».

حالة الطوارئ لتجنب غرق الإسكندرية

تلك المخاوف من غرق الإسكندرية تبعها إعلان المحافظة عن حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال نوة قاسم، حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار على المحافظة خلال ساعات وتبدأ في شدتها في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم السبت، حالة الطوارئ بها استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة حيث تصل سرعة الرياح من «25-30 كم / ساعة» والبحر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة فجر الأحد.

خط ساخن في حال غرق الإسكندرية

وتحسبا لأي شكل من أشكال غرق الإسكندرية خصصت شركة الصرف الصحي، الخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، في ظل التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.