نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. أمواج مرتفعة وأمطار غزيرة منتظرة 

أصبحت نوة قاسم هي الحدث الأبرز في عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث تعاني المدينة الساحلية من تلك النوة التي بدأت مع أول ديسمبر الجاري، من ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار ونصف المتر، ما أعاد إلى الأذهان تصريح رئيس الحكومة البريطانية حول اختفاء المدينة مستقبلًا بسبب التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي أثار الرعب في نفوس الكثيرين.

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. الشتاء الحقيقي

لم يقف الأمر عن ذلك الحد بل إنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية مع صباح اليوم الأحد، أولى أمطار نوة قاسم التي تضرب الإسكندرية والمعروف بأنها أقوى نوات الشتاء يصحبها سقيع وأمطار وارتفاع أمواج ما يجعلها تبين الوجه الحقيقي للشتاء.

نوة قاسم تضرب الإسكندرية عبر الأمواج

بعد أن ضربت نوة قاسم الإسكندرية عبر الأمواج، أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن وزارة الري شيدت حماية للشواطئ المصرية بتكلفة 750 مليون دولار، باستخدام كتل خرسانية وأسمنتية لمواجهة ظاهرة التآكل بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من أربع أمتار، كما حدث في محافظة الإسكندرية مؤخرا.

مستشار برنامج المناخ العالمي، أضاف في تصريحات صحفية، أن ظاهرة تغير المناخ بدأت تكشر عن أنيابها، وتقدم للجميع نوعا عنيفا من مظاهر التغيرات المناخية، لافتاً إلى أنه يتوقع بأن يزداد ارتفاع الأمواج ومن ثم يزداد أمر تآكل الشواطئ، إلا أنه يحدث ما يسمى بالتكيف مع المناخ الحالي.

نوة قاسم تضرب الإسكندرية وتسبب تعطيل الدراسة

وقبل ساعات من ضرب نوة قاسم لمدينة الإسكندرية، تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد، وما صحبه من قرار تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي، والتي كان مقررًا أداؤهما اليوم الأحد، على أن تستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 من ديسمبر وفق الجدول المعلن، فيما يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم الموافق 12 من ديسمبر 2021.

وبحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر اليوم الأحد تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة اليوم، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وتيسير حركة سيارات الشفط لمنع تراكم أي مياه في شوارع الإسكندرية.