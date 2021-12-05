أبرز سيناريوهات نوة قاسم بالإسكندرية.. «ارتفاع الأمواج وغرق الشوارع»

تشهد محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة، ذروة الاضطربات المناخية الناتجة عن «نوة قاسم»، والتي تعتبر أحد أقوى النوات التي تضرب المدينة الساحلية في فصل الشتاء، من بين 13 نوة أخرى.

وتبدأ «نوة قاسم» بتغيرات مناخية كبيرة تشهدها مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تبدأ بأمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة في اليوم الأول لـ نوة قاسم والمعروف بأنها أقوى نوات شهر ديسمبر ويصحبها سقيع وأمطار وارتفاع أمواج، ما يجعلها تبين الوجه الحقيقي لفصل الشتاء.

ارتفاع موج البحر

وتثير النوة اضطرابا على سواحل مدينة الإسكندرية حيث ترتفع الأمواج إلى 6 أمتار، وخلال الساعات الماضية تعرض نادي المهندسين بالإسكندرية لسيناريو شبيه بسبب الموجة المرتفعة، حيث أظهر مقطع فيديو هجوم شديد على الجهة الأمامية للنادي رغم وجود مصدات المياه من الصخور والرمال إلا أن ارتفاع الموج وهجومه بهذا الشكل جعل المشهد مرعبًا.

رياح شديدة

وتشهد المحافظة الساحلية هبوب رياح شديدة خلال الساعات القادمة، ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن سرعة الرياح ستتأثر بالنوة التي تتأهب لها المدينة منذ أيام، حيث تكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من «25-30 كم / ساعة»، والبحر يكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر، مع فرص لسقوط الأمطار فجر الأحد.

أمطار غزيرة

وتواجه المدينة أزمة غرق الشوارع نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة وتسعى شركة الصرف الصحي لشفط أكبر قدر من المياه وهي على سطح الأرض لأن القدرات الاستيعابية لشبكة الصرف لن تتحمل كميات الأمطار المتوقعة، حسبما أكد اللواء محمد الشريف خلال تصريحات تلفزيونية.

تعطيل الدراسة

وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد على مستوى جميع المدارس الحكومية والخاصة نظرًا لموجة الطقس السئ التي ستضرب المحافظة، واعتمادًا على بيان هيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي أكد تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.