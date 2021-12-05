إجراءات عاجلة من التعليم بشأن الشهادات الدراسية من الخارج

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية، بشأن الشهادات الدراسية الحاصل عليها الطلاب من المدارس المصرح لها بتدريس المناهج المصرية بالخارج، حيث يتقدم أولياء الأمور بتلك الشهادات لإلحاق أبنائهم بالمدارس المصرية داخل مصر.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المدارس المصرح لها بتدريس المناهج المصرية بالخارج تدرس المناهج التي يتم تدريسها في مصر ويتم اعتبار شهادات تلك المدارس شهادات مصرية مع الأخذ في الاعتبارالنقاط الآتية :

1. اعتماد الشهادة الحاصل عليها الطالب من المكتب الثقافي أو السفارة بالدولة المتواجد بها المدرسة.

٢- التأكد من أن المدرسة مدرجة ضمن كشوف المدارس المصرح لها بتدريس المناهج المصرية بالخارج والواردة من قبل الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بالتنبيه على جميع الإدارات التابعة مع مراعاة ذلك الأمر تيسيرا على أولياء الأمور.

اليوم.. بدء امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي

يذكر أن تبدأ امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، ورقياً، في المدارس في زمن الحصة المدرسية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع اللجان الامتحانية وإلزام المعلمين بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

تسليم امتحانات رابعة ابتدائي للمدارس

وانتهت مديريات التربية والتعليم، من الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات سواء طباعتها أو إعداد الكشوف النهائية بأسماء الطلاب المقيدين بالصف الرابع الابتدائي، وأكدت مصادر أنه تم تسليم المدارس الامتحانات سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وذلك بحسب طبيعة كل مدرسة.

عدم السماح لطلاب الصف الرابع الابتدائي من دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات بضرورة عدم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، موضحة أن الامتحان يعقد ورقياً ويتكون من 10 أسئلة تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.