الصحة تضع شروطا للطعام المقدم لمصابي العزل المنزلي لفيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقدمت الوزارة ممثلة فى مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا، مجموعة من الإرشادات الوقائية لمصابي الفيروس في حالات العزل المنزلى.

شروط قبل تقديم الطعام لمصابي فيروس كورونا

وقالت الوزارة فى منشور رسمي لها إن هناك شروطا يجب على أسرة مصابي فيروس كورونا، اتباعها قبل تقديم الطعام لهم، وأكدت الوزارة على أهمية فصل الأطعمة النية كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

وتابعت الوزارة أنه لابد من الحفاظ على نظافة اليدين والأوانى والمطبخ، مشيرة الى أهمية طهي الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات، وشددت على ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الطعام بشكل آمن.

تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت جميع لقاحات كورونا امنه وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية قالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والاحساس بالتعب والإرهاق ، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعى الذهاب الى طبيب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع اعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الازمة للوقاية من الفيروس أو غيرة من الأمراض المعدية.