المناطق الأكثر برودة في مصر اليوم.. الحرارة تصل لـ 5 درجات

تشهد بعض المناطق على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كل الأنحاء ليلا.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأخيرا تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

حالة الطقس اليوم

وحسب بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية وتوقعات الخبراء، ترصد «الوطن» المناطق الأقل انخفاضا لدرجات الحرارة اليوم على مستوى الجمهورية، بعد حدوث انخفاض في درجات الحرارة وشعور المواطنين بالطقس البارد مقارنة بالأسبوع الماضي.

المناطق الأقل انخفاضا لدرجات الحرارة اليوم

وتأتي سانت كاترين في مقدمة المناطق الأكثر انخفاضا لـ درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى فيها 15 بينما الصغرى 5 درجات، لتكون بذلك أولى المدن التي يسيطر عليها الصقيع، وتليها في الانخفاض مدينة «نخل» حيث سجلت العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية وكذلك بلطيم بدرجات حرارة عظمى 20 وصغرى 14 وسيوة العظمى 20 والصغرى 9.

كما تشهد كل من القاهرة والإسكندرية ووادي النطرون وطنطا وشبين الكوم ودمنهور ومطروح والسلوم وبورسعيد ودمياط والزقازيق والمنصورة ورفح وطابا والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط درجات الحرارة العظمى 21، وتتفاوت الصغرى بها.

بينما سجلت كلًا من الإسماعيلية والسويس والعريش ورأس سدر وسوهاج درجات الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، وتليهم في درجات الحرارة بارتفاعات طفيفة باقي المدن والمحافظات التي تتفاوت درجات حرارتها بين 25 و27 و30 درجة مئوية.