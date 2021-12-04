تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية وتأجيل امتحانات «4 ابتدائي» بسبب الطقس

تقرر تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية للطلاب والمعلمين، وفقاً لما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ما تبعه قرار بتأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤهما غدًا الأحد، لتشهد قرارات تنظيمية جديدة تتناسب مع التغيرات المناخية التي طرأت على المدينة الساحلية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية وما يصاحبها من قرارات تخص مسار امتحانات الصف الرابع الابتدائي الذي كان من المقرر انطلاقه غدا بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة لمواجهة نوة قاسم المفترض أن تشهد أول أيام أمطارها غدًا والمتمثلة في أمطار متوسطة على مناطق عديدة في الإسكندرية.

مصير امتحانات الصف الرابع بعد تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنه محافظ الإسكندرية فإن قرار تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية تسبب في تأجيل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية ليوم الأحد القادم الموافق 12 من ديسمبر 2021، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونظرا لأن تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية فقط، فعليه ترتب استكمال الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 من ديسمبر وفق الجدول المعلن، فيما من المتوقع أن يتم تعطيل الدراسة في أيام أخرى خلال ذلك الأسبوع وبالتحديد يوم الأربعاء المقبل الذي قد يشهد ذروة نوة قاسم.

استثناءات من تعطيل الدراسة غدًا في الإسكندرية

ويُستثنى من تعطيل الدراسة غدًا في الإسكندرية، القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.