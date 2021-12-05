درجات الحرارة اليوم الأحد 5-12-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، على جميع مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

حالة الطقس اليوم

وعن وجود أمطار ورياح اليوم في مصر، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

كما أكد خبراء الأرصاد، وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة من 50:40% تقريبا، بالإضافة لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 55:45 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.