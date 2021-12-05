حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، إذ من المتوقع أن يسود المدينة طقس لطيف نهارًا فيما يكون بارد ليلًا، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ بسبب نوة قاسم، التي بدأت أمس وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

ومن المتوقع وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة 40:50 تقريبًا.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن يصاحب ذلك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، وتتراوح سرعة الرياح بين 45 إلى 55 كم/ ساعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، فيما تسجّل الصغرى 14 درجة مئوية.

كما تسود أجواء غائمة مع شبورة مائية تلاشت في السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالي.

تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية

ومع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قررت المحافظة تعطيل الدراسة اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أنّه يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.