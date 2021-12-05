الصحة تحذّر المواطنين من فصل الشتاء: اذهبوا للمستشفيات في هذه الحالة

حذّر مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من التهاون في اتباع الإجراءات الإحترازية للتعامل مع فيروس كورونا خلال هذه الفترة، موضحا أنّ الفترة التي تتوسط فصلي الخريف والشتاء، تختلط فيها الأأمور على المواطنين، الذين لا يستطيعون التفريق بين نزلات البرد والإنفلونزا العادية، نظرا لتشابه أعراضهما.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال عدم الاستجابة لأدوية البرد خلال 24 ساعة واستمرار الأعراض، يجب الذهاب إلى المستشفى فورا لإجراء الكشف والتحاليل والحصول على العلاج المناسب.

وفرة في أسرّة الرعاية بالمستشفيات

وتابع المصدر، أنّ مصر حاليا في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ظل الارتفاعات الملحوظة في الإصابات، مشيرا إلى أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، رصدت زيادة إصابات كورونا مع دخول فصل الشتاء.

ولفت المصدر، إلى أنّ هناك وفرة في أسرة الرعاية داخل المستشفيات، وفي أدوية بروتوكول علاج مصابي كورونا، ولا صحة لوجود نقص في أي دواء، مطالبا المواطنين بالذهاب للمستشفى والاطمئنان، لمعرفة إن كانت الإصابة نزلة برد عادية أم إصابة بكورونا.

رسالة التطعيم بلقاح كورونا تصل خلال 24 ساعة فقط

وطالب المصدر، المواطنين، بسرعة حجز لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أنّ الرسالة تصل في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، ولا داعٍ للقلق أو الخوف من اللقاح: «جميع دول العالم طعّمت المواطنين، وهناك دول بدأت عملية تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة للقاح كورونا».

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، موضحة أنّ هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا، بعد وصول عدد المتعافين إلى 300437 حتى اليوم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.