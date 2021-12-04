«الصحة» تعلن جدول تطعيمات الأطفال من الولادة حتى عام ونصف

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، جدول تطعيمات الأطفال من عمر الولادة حتى السنة ونصف، بالتزامن مع قرب انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم 19 ديسمبر، والتي من المقرر لها أن تستمر لمدة 4 أيام، لتطعيم وتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

جدول تطعيمات الأطفال

وتستعرض «الوطن» جدول تطعيمات الأطفال من سن يوم وحتى عام ونصف، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة، والذي يأتي على النحو التالي، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان:

جدول تطعيمات الأطفال عند الولادة

جدول تطعيمات الأطفال في الشهر الثاني من العمر

في الشهر الرابع من العمر

جدول تطعيمات الأطفال في الشهر السادس من العمر

جدول تطعيمات الأطفال في الشهر التاسع من العمر

جدول تطعيمات الأطفال عند بلوغ 12 شهرًا

جدول تطعيمات الأطفال عند 18 شهرًا

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، إن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، يأتي من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، حيث تم تسجيل أخر حالة مصابة بشلل الأطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلو مصر من المرض عام 2006.

التطعيمات ضد مرض شلل الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أن تطعيم الأطفال بـ7 جرعات من التطعيم الفموي، ضد مرض شلل الأطفال عند الميلاد، شهرين، 4 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، و12 شهرا، و18 شهر، بالإضافة إلى 3 جرعات بالحقن سولك عند شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، وتطلق وزارة الصحة حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم، وحتى 5 سنوات باستخدام الطعم الفموي سابين، من أجل منع انتقال فيروس شلل الأطفال من الدواء المتوطن بها، والحفاظ على مصر خالية منه.